“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: non si può dire la verità

09 Ottobre 2020 | 15:13 di Valeria Verri

Le anticipazioni della settimana dal 10 al 16 ottobre

Eva (Uta Kargel) non ha un momento di pace da quando Werner (Dirk Galuba) le ha confessato di aver contraffatto i risultati del test di paternità per nascondere la verità biologica sul piccolo Emilio. Mentre tutti credono che il bebè sia figlio di suo marito Robert (Lorenzo Patanè), entusiasta neo papà, Eva ha appena scoperto che il padre biologico di suo figlio è Christoph (Dieter Bach). Che fare: dire o non dire la verità a Robert? E a Christoph? La sua agitazione non passa inosservata e alimenta il sospetto che soffra di depressione. Anche i coniugi Sonnbichler ne sono convinti, finché, dopo una crisi di nervi, Eva confessa in lacrime ad Alfons (Sepp Schauer) che il padre di Emilio è Christoph, e non ci vuole molto perché anche Hildegard (Antje Hagen) venga messa al corrente. Hilde cerca di convincere Eva a dire la verità al marito: lui capirà, ne è certa. Alfons non è della stessa opinione e mette alla prova Robert: se il risultato del test avesse dato un responso diverso, come avrebbe reagito? Robert risponde senza alcun dubbio: se il padre di Emilio fosse Christoph, il suo matrimonio con Eva sarebbe finito.

È un nuovo inizio?

Da qualche tempo il cuore di Christoph (Dieter Bach) è come “in sospeso”. Sa che deve dimenticare la passione proibita per Eva, ma non riesce a innamorarsi di nessun’altra. Un giorno però incrocia sulla sua strada Ariane Kalenberg (Viola Wedekind), un’affascinante sconosciuta diretta al Fürstenhof, che casualmente gli salva la vita. L’albergatore comincia a corteggiarla, ma lei si tira indietro spiegandogli di essere rimasta vedova da poco.