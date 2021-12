“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: non voglio perderti, Ariane!

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 18 al 24 dicembre su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.50) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 18 al 24 dicembre

La tragica farsa messa in atto da Christoph (Dieter Bach) ai danni di Ariane (Viola Wedekind), sta continuando a dare i suoi frutti. Il dottor Kamml (Ralf Komorr), medico senza scrupoli ricattato da Christoph, riesce a far credere alla dark lady di essere affetta da un cancro incurabile e le pastiglie che lui le somministra per “curarla” sono in realtà farmaci che le causano effetti secondari molto gravi, nonché facilmente riconducibili a quelli di un tumore al cervello. Ariane è annientata: non le importa più di nulla. Non pensa nemmeno al fatto che sia sfumato l’affare dell’hotel termale, il progetto che l’avrebbe arricchita rovinando al contempo i Saalfeld. In più, la donna fa di tutto per tenere lontano da sé Erik (Sven Waasner), che invece si sente sempre più legato a lei e capisce che qualcosa di grave la sta affliggendo. Messa alle strette, la donna gli urla di lasciarla in pace perché sta morendo. Sconvolto, Erik chiede a Michael (Erich Altenkopf) di spiegargli che cos’abbia davvero Ariane, ma lui, che a sua volta è stato contattato dalla donna per avere un secondo parere, è vincolato dal segreto professionale e quindi tiene la bocca chiusa. Poco dopo Erik trova Ariane nel bosco priva di sensi…

Una maialina da salvare

Un allevamento vicino al Fürstenhof propone l’adozione a termine di maialini, dalla “culla” alla... padella. Vanessa (Jeannine Gaspár) è sconvolta e vorrebbe salvare la maialina Chantal dalla sua triste fine, così Max (Stefan Hartmann) e Shirin (Merve Çakir) si offrono di aiutarla. Max contatta l’allevatore e spunta un ottimo prezzo per l’acquisto della cucciola. Vanessa riesce così a portarsi a casa Chantal. Ma dove la metterà quando crescerà?