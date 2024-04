“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: Paul e Josie finalmente si ritrovano

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 22 al 26 aprile su Rete 4 (da lun. a ven. ore 9.45) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 22 al 26 aprile

Finora i due protagonisti di questa stagione di Tempesta d’amore tutto hanno fatto tranne che stare davvero insieme, se non per brevissimi periodi. Paul (Sandro Kirtzel) è stato a lungo legato a Constanze (Sophia Schiller), ormai uscita di scena, lasciando che Josie (Lena Conzendorf) si struggesse segretamente d’amore per lui. Poi ci sono state una breve parentesi di passione e di nuovo la separazione: con l’inganno Constanze è riuscita a dividere i due innamorati e a riavere Paul. Quando poi finalmente lui si è ritrovato single, dopo aver scoperto la verità sugli intrighi di Constanze, è stata Josie a non essere più disponibile, avendo trovato in Leon (Carl Bruchhäuser) un’alternativa all’indeciso Paul. Ma in fondo al cuore Josie sa da sempre di non amare davvero Leon. Così, quando il giovane si decide a farle la fatidica proposta di matrimonio, in ginocchio e con tanto di anello, lei fugge imbarazzata. Più tardi gli comunicherà che non può accettare perché si è resa conto di non aver mai smesso di amare Paul. E questa volta le profferte d’amore del giovane manager vanno a segno. Un bacio appassionato e una notte di passione suggellano la ritrovata intesa tra Josie e Paul.

La scelta di Alexandra

Giorni tormentati per Alexandra (Daniela Kiefer). Mentre è in procinto di rinnovare i voti matrimoniali con Markus (Timo Ben Schöfer), sente che vorrebbe lasciarsi andare all’amore riaccesosi dopo tanti anni con Christoph (Dieter Bach). Eppure non vuole ferire il marito, per cui prova affetto. Alla vigilia della cerimonia, tuttavia, non ce la fa più e prende una decisione che lascerà allibita la figlia Eleni (Dorothée Neff): dice addio a Markus e si mette con Christoph.