“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: Paul gioca in Borsa e perde tutto

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 10 al 16 giugno su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.50) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 10 al 16 giugno

Rimorsi e sensi di colpa non sono mai buoni consiglieri. Paul (Sandro Kirtzel) non trova pace da quando ha scoperto di essere l’involontario assassino di Manuela, sorella minore di Henning (Matthias Zera) e cugina di Constanze (Sophia Schiller). Quando accadde l’incidente lui era solo un bambino, ma teme che, rivelando i fatti, la sua amata nonna potrebbe avere guai con la legge perché era al corrente di tutto. Così Paul si confida solo con Josie (Lena Conzendorf) e ha continui attacchi di panico. Per “rimediare” almeno un po’, cerca dunque di aiutare Constanze a trovare il denaro necessario a riscattare la tenuta di famiglia, che sta per essere venduta. Non avendo soldi, però, usa quelli destinati alla ristrutturazione del centro benessere del Fürstenhof per seguire i consigli di Max (Stefan Hartmann) e puntare su certe azioni che promettono di guadagnare molto in poco tempo. Paul si lancia così in un’ardita operazione di investimento su Internet. Ma nel giro di una notte, il valore del titolo azionario che sembrava così promettente crolla e quindi Paul si ritrova senza un euro e nell’impossibilità di restituire il maltolto.

Galeotta fu la soap

Ritorno di fiamma tra Erik (Sven Waasner) e Ariane (Viola Wedekind)? No, questa non è una scena di Tempesta d’amore. È, piuttosto, la realtà che ha superato la fantasia. Proprio in questi giorni, infatti, i due protagonisti della soap tedesca festeggiano il loro primo anno insieme come coppia nella vita. Lei è divorziata dal primo marito e ha un bambino di 4 anni, e anche lui è separato ed è padre di due figli. Galeotta, insomma, fu la soap.