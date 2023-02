“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: Paul non sa che fare e si affida a Josie

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 25 febbraio al 3 marzo su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.50) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 25 febbraio al 3 marzo

Paul (Sandro Kirtzel) non è mai stato tanto in crisi quanto in questo momento. Eppure ha un ruolo di responsabilità al Fürstenhof; ha una relazione con la seducente Constanze (Sophia Schiller); si sente legato da profonda amicizia alla tenera Josie (Lena Conzendorf), che oltretutto lo ama a sua insaputa… Ma questo non basta, perché lui si sente ancora legato all’amatissima moglie Romy (Désirée Von Delft) e la sofferenza per la sua morte non gli dà tregua. Christoph (Dieter Bach), allora, pensa bene di sfruttare il dolore di Paul per cercare di incastrare Ariane (Viola Wedekind) per tutte le sue malefatte. Saalfeld, dunque, confida al giovane che Ariane è rea confessa del tentato omicidio di Karl (Stephan Schäfer) e che gli ricorda molto la sua figliastra Annabelle (Jenny Löffler), ovvero colei che avvelenò Romy il giorno delle nozze. Per neutralizzare Ariane, conclude Christoph, serve solo un testimone che dichiari di averle sentito confessare l’omicidio di Karl… Paul è tormentato: rivede la morte di sua moglie e non può pensare di lasciare un’altra assassina a piede libero. Ma non se la sente di testimoniare il falso. Si confida quindi con Josie, che gli consiglia di seguire la sua coscienza e di agire onestamente.

L’umiliazione di Shirin

Ogni volta che compare Constanze (Sophia Schiller) mentre Shirin (Merve Çakir) e Henning (Matthias Zera) sono in un momento d’intimità, Shirin vede Henning ritrarsi, come se si vergognasse a farsi vedere con lei. L’impressione è confermata quando Shirin ascolta, non vista, una conversazione tra i due giovani della nobile casata dei von Thalheim e sente che la definiscono troppo “semplice” per essere presentata in società.