“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: Paul ormai è lontano e Lucy se ne pente

29 Gennaio 2021 | 16:05 di Valeria Verri

Le anticipazioni della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio

Non sempre l’amore trionfa, soprattutto quando i protagonisti continuano a mentire a se stessi. È il caso di Lucy (Jennifer Siemann) e di Paul (Sandro Kirtzel), che per mesi hanno represso il sentimento che invece li spingeva ad amarsi. Ogni volta che si ritrovavano vicini finivano per respingersi con scuse sempre diverse. Quando poi lei ha ceduto alla corte di Bela (Franz-Xaver Zeller), convincendosi che fosse il ragazzo giusto, non ha fatto altro che peggiorare la situazione. È arrivata al punto di accettare di sposarlo e adesso che è quasi alla vigilia del grande passo, finalmente si rende conto che il suo vero e unico amore è proprio Paul e trova il coraggio di confessarglielo. Ma ormai è troppo tardi, appunto. Nel frattempo il bel personal trainer è rimasto folgorato dal fascino nordico della bionda Michelle (Barbro Viefhaus), con cui ha appena iniziato una tenera storia d’amore. Paul rassicura Lucy sul fatto che si sentirà per sempre legato a lei, perché il loro è davvero un legame speciale, ma ormai lui non l’ama più… E se Lucy è disperata, Bela non lo è meno di lei: era convinto di sposare la donna dei suoi sogni e invece capisce di ritrovarsi con un pugno di mosche.



La farsa è alla fine

Finora è andata bene a Dirk (Markus Pfeiffer): continuando a fingersi paralizzato è riuscito a impietosire e a riavvicinare a sé Linda (Julia Grimpe), facendo anche naufragare la sua storia d’amore con André (Joachim Lätsch), l’unico a sapere che ha riacquistato l’uso delle gambe. Ma la farsa sta per finire: quando Linda cade a terra, accidentalmente colpita da una pallina da polo, Dirk istintivamente si alza in piedi per soccorrerla. E lei riapre gli occhi...