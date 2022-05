“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: per chi batte il cuore di Maja?

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 28 maggio al 3 giugno su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.50) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 28 maggio al 3 giugno

Che non si siano mai piaciuti, è evidente molto evidente. Così come è chiaro che Maja (Christina Arends) non ha fatto che esasperare la situazione con i suoi comportamenti poco chiari. Florian (Arne Löber) è stato il suo primo amore una volta giunta al Fürstenhof, ma il loro rapporto era caratterizzato da frequenti alti e bassi. E proprio mentre il la loro relazione era in fase di stallo, si è inserito Hannes (Pablo Konrad): bello, ricco, sicuro di sé, ex fidanzato di Maja, molto bravo a saperla prendere per il verso giusto e pronto a riconquistarla. Il fatto che Florian abbia salvato entrambi dalla grotta dove erano rimasti intrappolati, intenerisce Maja e irrita Hannes che continua (non a torto) a percepire Florian come un nemico. E il fatto che il giovane sia finito in ospedale, sotto stretta osservazione da parte di Michael (Erich Altenkopf), non migliora di sicuro la situazione: Maja non risparmia i gesti di affetto verso di lui, salvo poi proclamare il suo amore per Hannes. Così, quando i due rivali s’incrociano per caso, parte l’ennesima discussione e si trovano a un passo dal fare a pugni. Maja li divide, ma resta da capire chi lei ami davvero.

Un aiuto inaspettato

Poveri Sonnbichler, non trovano mai pace: quando tutto sembra andare per il verso giusto, ci mette lo zampino una rara specie di tarli del legno che rende pericolante il loro tetto. Alfons (Sepp Schauer) e Hildegard (Antje Hagen) sono costretti a dormire in cucina in attesa di trovare qualcuno che risolva la situazione. E l’aiuto arriva da Gerry (Johannes Huth), che dimostra di essere un abile falegname e lascia i coniugi senza parole.