“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: prendere a pugni la crisi

13 Dicembre 2019 | 14:20 di Valeria Verri

Le anticipazioni della settimana dal 14 al 20 dicembre

La terapia di coppia alla quale Robert (Lorenzo Patanè) ha accettato di sottoporsi con Eva (Uta Kargel) non sta andando benissimo. Per dirla tutta, anzi, dopo ogni seduta con il dottor Timothy Neunecker (Kai Christian Moritz) i due coniugi si ritrovano sempre più distanti. Non c’è da stupirsi visto che l’insigne clinico, consigliato a Eva nientemeno che dal fidato medico del Fürstenhof, è in realtà stato corrotto da Christoph (Dieter Bach). L’uomo lo paga proprio per far sì che la coppia “scoppi” in modo da trovare campo libero con Eva e averla tutta per sé. Ma è proprio sua figlia Denise (Helen Barke) a rompergli le uova nel paniere. Quando ha la certezza che Neunecker stia andando contro l’etica professionale per denaro, Denise prima affronta il padre e poi rivela a Eva quello che sa. La donna è furibonda e schiaffeggia Christoph. Lui, però, non demorde: la implora di lasciare il marito dicendo che loro due sono destinati a stare insieme. Il più furioso, comunque, è Robert. Appena sa dei maneggi del rivale, lo affronta e lo atterra con un pugno davanti a sua moglie. Ora che tutto è chiarito, riusciranno a essere di nuovo felici?

Un ruolo di peso

Cosa succede a Natascha (Melanie Wiegmann)? Come mai lei, solitamente filiforme, ha forme così esagerate? Il segreto è presto svelato: ha indossato un’imbottitura per ottenere un ruolo in un film. La parte è pensata per una donna molto formosa, come appunto Natascha non è. Col trucco, però, convince il regista ed entra nel cast. Ma il copione preveda che ingrassi davvero… Michael (Erich Altenkopf) le dice di non farlo e alla fine Natascha rinuncia.