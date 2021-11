“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: problemi di coppia

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 6 al 12 novembre su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.50) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 6 al 12 novembre

Non c’è dubbio che Selina (Katja Rosin) riesca a tirare fuori il meglio da Christoph (Dieter Bach). E lui lo sa. Ma quanto ci rimane male ogni volta che l’uomo che ama ritorna alle vecchie abitudini e decide di giocare sporco per ottenere ciò che vuole... Così, quando la donna scopre che l’imprenditore, allo scopo di vincere le elezioni, ha manipolato un video in cui la sua avversaria Rosalie (Natalie Alison) litiga con Michael (Erich Altenkopf ), ci rimane male e lo lascia solo nell’appartamento che occupano insieme. Ma se c’è una cosa che Christoph non può proprio sopportare, è anche solo l’idea di perdere Selina, così si dà da fare per riconquistarla. E naturalmente ci riesce, promettendole per l’ennesima volta che righerà diritto. Quel che Saalfeld non sa, però, è di avere un rivale molto pericoloso. Il rivale è Lars (Christoph Mory), da cui Selina si sente sempre più attratta, ritrovando in lui comportamenti che le ricordano l’ex marito Cornelius di cui lei era profondamente innamorata. La cosa non ci stupisce visto che sappiamo che Lars in effetti è Cornelius... I due stanno quasi per scambiarsi un bacio e lui vorrebbe rivelarle la sua vera identità. Ci ripensa, però: i tempi non sono ancora maturi.

Addio mia amata!

Era nell’aria e, alla fine, la separazione tra André (Joachim Lätsch) e Leentje (Antje Mairich) diventa inevitabile: piccole incomprensioni, l’incapacità di lei di adattarsi alla vita del Fürstenhof e la crescente nostalgia per il suo Paese, hanno scavato un solco tra i due innamorati. André sembrava disposto a rinunciare a tutto per seguire Leentje in Olanda, ma alla fine ci ripensa e, con le lacrime agli occhi, lascia che parta da sola. Si ritroveranno?