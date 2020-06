“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: promessi sposi… in anticipo

13 Giugno 2020 | 10:25 di Valeria Verri

Le anticipazioni della settimana dal 15 al 19 giugno

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Tempesta d'Amore"



Una sorta di commedia degli equivoci porta, dopo non poche peripezie, il bel dottor Henry Achleitner (Patrick Dollmann) a inginocchiarsi davanti a Jessica (Isabell Ege) per chiederla in moglie. In procinto di trasferirsi con la fidanzata a Monaco, il veterinario ha acquistato uno splendido anello di fidanzamento e lo mostra ad Alfons (Sepp Schauer). Gli spiega che ha, però, intenzione di attendere prima di metterlo al dito di Jessica, perché prima ha altre questioni da risolvere. Tuttavia il veterinario si dimentica di nascondere l’anello e questo viene trovato proprio da Jessica, che, naturalmente, si convince del fatto che lui stia per farle la proposta. Quando Alfons se ne rende conto avvisa subito Henry di correre ai ripari e lui organizza la più romantica delle proposte di matrimonio: in giardino, tra mille palloncini rossi a forma di cuore… Peccato che una gazza ladra rischi di mandare tutto a monte rubando l’anello. Poi, però, ci “ripensa” e lo restituisce lasciandolo cadere sopra i due fidanzati. Commossa, Jessica accetta di sposare Henry: il suo sogno d’amore finalmente si avvera.

Il crollo di Michael

Per un po’ Michael (Erich Altenkopf) riesce a ingannare sua moglie Natascha (Melanie Wiegmann). Le fa credere che le sue tisane miracolose siano riuscite a disintossicarlo. Ma da una serie di strani comportamenti Natascha capisce che qualcosa non va e trova conferma ai suoi sospetti. Michael crolla e ammette di essere vittima di una dipendenza da farmaci. E dopo essersi confidato anche con Robert (Lorenzo Patanè) accetta di farsi aiutare.