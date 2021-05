“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: quando si dice… al cuore non si comanda

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 22 al 28 maggio su Rete 4 (da sab. a ven. alle ore 19.35) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 22 al 28 maggio

Se non fosse per la presenza costante di Ariane (Viola Wedekind) nella loro vita, per Selina (Katja Rosin) e Christoph (Dieter Bach) questo sarebbe un momento davvero magico. Nonostante la ragione dica a entrambi che sarebbe più saggio lasciar perdere, rinunciare a stare insieme (perché Ariane è amica di Selina e nemica giurata di Christoph), l’attrazione reciproca è troppo forte. Oltre alla passione, ciò che lega Selina e Christoph sembra davvero un sentimento molto profondo. Se ne accorge perfino Maja (Christina Arends) che, parlando con la madre, si chiede se lei abbia dimenticato suo padre, morto quattro anni prima; Selina la rassicura: papà Cornelius avrà sempre un posto speciale nel suo cuore, ma ora sente di essersi innamorata di Christoph. E Christoph non è meno innamorato. Arriva perfino a confidarle ogni dettaglio del rapimento di suo figlio Tim (Florian Frowein), avvenuto tanti anni prima, compreso il fatto che lui si rifiutò di pagare il riscatto credendo si trattasse di un imbroglio. Insomma, la coppia è sempre più complice e decide di regalarsi una gita romantica lontano dagli occhi indiscreti di Ariane.

Che sorpresa, papà!

Difficile essere più inopportuni di Hieronymus Ehrlinger (Werner Biermeier). Il gioviale padre di Lucy (Jennifer Siemann) fa il suo inaspettato arrivo al Fürstenhof alla vigilia della partenza della figlia per una vacanza d’amore a New York col fidanzato Joell (Peter Lewys Preston). Hieronymus, però, è in profonda crisi perché si sta separando dalla madre di Lucy e si aspetta che la figlia resti a consolarlo… E così il viaggio a New York è rimandato.