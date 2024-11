“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: quante confidenze tra Eleni e Imani

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 25 al 29 novembre su Rete 4 (da lun. a ven. ore 9.45) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 25 al 29 novembre

Nata come una collaborazione lavorativa, quella tra Eleni (Dorothée Neff) e Imani (Belina Mohamed-Ali) si sta trasformando in una bella amicizia. Oltre a discutere di affari e progetti, le due ragazze cominciano a scambiarsi anche confidenze più intime. Dopo essersi accertata che Eleni abbia almeno temporaneamente archiviato la storia d’amore con Leander (Marcel Zuschlag), Imani le fa capire che Julian (Tim Borys), il nuovo autista del Fürstenhof, è chiaramente innamorato di lei. Eleni, che si sta lasciando andare a flirtare con Julian, è lusingata, ma non intende impegnarsi in una nuova storia. Anche Imani si è accorta che Max (Joe Hap) le sta dimostrando attenzioni particolari, ma lo vede soltanto come un amico, anche perché in Tanzania ha un fidanzato che l’aspetta. Le due giovani non sanno che le loro vite stanno per prendere nuove pieghe.