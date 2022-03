“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: quanti incontri al ballo in maschera

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 26 marzo al 1° aprile su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.50) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 26 marzo al 1° aprile

Dietro una maschera può nascondersi chiunque, si sa. E altrettanto si sa che a un ballo in maschera possono accadere eventi imprevisti… Al Fürstenhof ci si sta preparando proprio a un grande evento di questo genere. Shirin (Merve Çakir), dunque, aiuta Maja (Christina Arends) a truccarsi da principessa, e lo fa con ottimi risultati, mentre lei stessa si infila in un aderente costume da Catwoman (il principale personaggio femminile che compare nelle avventure di Batman, ndr), con una generosa scollatura e una maschera che le lascia scoperta solo la bocca. Quando Hannes (Pablo Konrad) incontra Maja, i due giovani rimangono stupiti. Anche lui è vestito da principe, dunque pare il destino voglia che siano una coppia, e non solo al ballo. Shirin, invece, dopo aver respinto la corte di un tizio cammuffato da ranocchio, rimane folgorata da un giovane travestito da guerriero ninja. L’attrazione è reciproca e, dopo qualche ballo e alcuni drink, i due finiscono per scambiarsi un bacio appassionato, dopo il quale scoprono con stupore le rispettive identità: il ninja altri non è che Florian (Arne Löber). E ora? Meglio cercare di dimenticare l’accaduto, concordano.

Cercasi “amica”

Delusa e amareggiata per aver perso per sempre l’amicizia di Selina (Katja Rosin), Ariane (Viola Wedekind) si fa convincere da Erik (Sven Waasner), che nel frattempo ha deciso di sposare, a rivolgere le sue attenzioni verso Rosalie (Natalie Alison). Ma l’idea di amicizia di Ariane è tutt’altro che disinteressata. La dark lady, infatti, non ha rinunciato a rovinare Christoph (Dieter Bach) e vuole servirsi di Rosalie per mettere in atto un nuovo, diabolico piano.