“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: quanti ricordi per Robert…

05 Febbraio 2021 | 12:46 di Valeria Verri

Le anticipazioni della settimana dal 6 al 12 febbraio

Periodo ricco di ingressi al Fürstenhof. In hotel, infatti, c’è posto davvero per tutti: non solo per chi voglia trascorrere una vacanza, ma anche per chi cerchi un lavoro. E c’è sempre qualcuno che si presenta per un colloquio. Ora è il turno dell’affascinante Cornelia (Deborah Müller) che, appena arrivata, incrocia lo sguardo di Robert (Lorenzo Patanè), il quale non sembra rimanere indifferente alla nuova venuta. Non vista, alla scena assiste anche Vanessa (Jeannine Gaspàr), che da poco ha iniziato una relazione con il giovane Saalfeld ed è (almeno in apparenza…) quella tra i due a essere più coinvolta. E, di conseguenza, è quella che si sente minacciata dalla bella sconosciuta. Cornelia viene dunque assunta come governante, e scopriamo che è la figlia di una ex cameriera dell’hotel. La riconosce Alfons (Sepp Schauer), che le fa un sacco di feste. Ma c’è qualcosa che suscita ancora di più la gelosia di Vanessa: quel che sente quando sorprende Cornelia e Robert rievocare i bei tempi della loro infanzia. Cresciuti entrambi al Fürstenhof, giocavano insieme e andavano in bicicletta a esplorare i dintorni. Ben presto Vanessa non riesce più a nascondere il proprio disagio.

Riecco Rosalie!

Rosalie Engles (Natalie Alison) ritorna in scena con il suo carico di sorrisi, entusiasmo, propensione alla seduzione e perfino all’inganno, quando si tratta di perseguire i suoi interessi. Ha avuto tanti flirt, una lunga love story con Michael (Erich Altenkopf), da poco lasciato dalla moglie, e una profonda amicizia con André (Joachim Latsch). Ora è una “mental coach”, una specialista nel valorizzare le potenzialità delle persone: perché sarà tornata al Fürstenhof?