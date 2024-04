“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: quel terribile segreto che riguarda Eleni

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 15 al 19 aprile su Rete 4 (da lun. a ven. ore 9.45) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 15 al 19 aprile

All’insaputa di Markus (Timo Ben Schöfer), è riscoppiata la passione tra Alexandra (Daniela Kiefer) e Christoph (Dieter Bach). Dopo tanti anni, i due hanno ritrovato la complicità di quando erano fidanzati. Alexandra, però, si preoccupa quando Christoph nota che Eleni (Dorothée Neff) non ha alcuna somiglianza con Markus… Del resto la ragazza non è affatto figlia di Markus, bensì di Christoph, e quindi sarebbe una Saalfeld a tutti gli effetti. A questo punto lady Schwarzbach si trova precipitata in pieno in una pesante crisi di coscienza: vorrebbe confessare a Christoph che Eleni è il frutto del loro amore, ma questo provocherebbe conseguenze devastanti; vorrebbe lasciare Markus, al quale è affezionata ma che non ama più, e questo provoca in lei grandi sensi di colpa. Come se non bastasse, Eleni sta cominciando a capire che, quando si tratta di gestire affari, i suoi genitori sono senza scrupoli: Alexandra sente che il rapporto con sua figlia è appeso a un filo, quindi la rivelazione sulla paternità della giovane non farebbe che complicare la situazione. La vita le sta forse presentando il conto delle sue scelte sbagliate? Alexandra sa che prima o poi la verità verrà a galla.

Shirin rischia la vista

Rivedremo ancora il bel viso di Shirin (Merve Çakir) incorniciato dalla cascata di capelli ricci e illuminato da quel sorriso contagioso? Difficile prevederlo, visto che al momento la ragazza è in un letto di ospedale e rischia di perdere la vista per colpa di un detergente altamente tossico che si è involontariamente spruzzata negli occhi. Un incidente “causato” dai coniugi Schwarzbach, che hanno acquistato il detergente incriminato senza avvisare nessuno della sua pericolosità.