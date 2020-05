“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: questa ragazza è un angelo

09 Maggio 2020 | 11:15 di Valeria Verri

Le anticipazioni della settimana dall'11 al 15 maggio

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Tempesta d'Amore"



Che cosa farei se avessi un milione di euro? Tutti se lo chiedono almeno una volta. Poi c’è chi, come Lucy (Jennifer Siemann), che quei soldi se li ritrova tra le mani davvero. Grazie al cane “fiuta banconote” fatto arrivare da Werner (Dirk Galuba) per recuperare il denaro nascosto da Annabelle (Jenny Löffler) prima di essere arrestata, è infatti proprio Lucy a recuperare la valigetta con il malloppo. Questo perché il cane attira la sua attenzione mentre sta passeggiando nel bosco. Lucy nasconde le banconote nel suo zainetto e torna al Fürstenhof, non sapendo cosa fare di tutti quei soldi e soprattutto non sapendo che appartengono a Werner! Così quando, parlando con amici e colleghi, scopre che a ognuno di loro farebbero comodo del denaro in più per piccole spese extra, comincia a spedire anonimamente buste contenenti migliaia di euro a ciascuno di loro, tra cui Paul (Sandro Kirtzel), Bela (Franz-Xaver Zeller) e i suoi genitori. Presto si sparge la voce che nel villaggio c’è un misterioso benefattore, che viene soprannominato l’Angelo di Bichlheim. E Werner comincia a farsi delle domande.

La caduta di Annabelle

A dispetto della negatività che si porta dentro, Annabelle (Jenny Löffler) riesce sempre ad avere qualcuno dalla sua parte. Ora è la volta del dottor Borg (Markus Ertelt), che si è preso a cuore il caso di questa sua paziente. Per farle tornare la memoria sul giorno in cui ha cercato di uccidere Denise, la porta al lago. Qui c’è anche Christoph (Dieter Bach) che la strattona in malo modo facendola cadere sul molo, dove perde i sensi e si fa molto male a una spalla.