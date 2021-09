“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: questa volta li abbiamo incastrati

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 25 settembre al 1° ottobre su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.50) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 25 settembre al 1° ottobre

Dalla prima volta che l’ha visto, Cornelius (Christoph Mory) ha il sospetto che Erik (Sven Waasner) non sia chi dice di essere e che nasconda un losco passato. È convinto che sia in qualche modo legato a Bolko, l’uomo che l’ha incastrato per un crimine che lui non ha mai commesso e che ora lo costringe a vivere in incognito, dopo essersi cambiato i connotati. L’unica che conosce la vera identità di Cornelius (che in hotel si è presentato sotto il falso nome di Lars Strenberg…) è sua figlia Maja (Christina Arends), a cui lui ha confidato tutto, compresi i sospetti su Erik. Cornelius cerca senza successo di provare che ha ragione, così la figlia decide di passare all’azione e, quando sorprende Erik mentre si sta baciando con Ariane (Viola Wedekind), immortala la coppia sul cellulare. È la prova che i due, legati sentimentalmente, potrebbero tramare qualcosa, a partire dai lavori dell’hotel termale, che Ariane spinge per affidare un’impresa di sua fiducia. Basta però che Werner (Dirk Galuba) riceva la foto del bacio in forma anonima per posta, perché la firma dell’affidamento dei lavori venga sospesa. Werner infatti convince i soci che Erik e Ariane sono in combutta e che dunque bisogna vederci chiaro.

Lucy se ne va con Joell

Lucy (Jennifer Siemann) non è mai stata una cameriera impeccabile: simpatica sì, ma un po’ pasticciona… Da quando poi sta con Joell (Peter Lewys Preston) ne ha combinata una al giorno per aiutarlo nei suoi progetti letterari, arrivando a mettere a repentaglio la vita di un cliente. Quando Werner (Dirk Galuba) minaccia di licenziarla, Lucy capisce che la sua vita come cameriera è terminata, mentre è iniziata la sua vita accanto a Joell: partiranno insieme per Londra.