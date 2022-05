“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: questioni delicate tra fratelli

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 21 al 28 maggio su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.50) Valeria Verri







Si avvicina il compleanno di Max (Stefan Hartmann), ma lui non ha alcuna intenzione di festeggiarlo. La sua fidanzata Vanessa (Jeannine Gaspár), invece, sarebbe di tutt’altro parere, e quindi decide di chiedergli una spiegazione per questo suo strano atteggiamento negativo. Max le risponde che a casa sua tutto ruotava sempre intorno al fratello maggiore e così, quando ha compiuto 16 anni, ha preso la decisione di non festeggiare più il suo compleanno. Vanessa, però, è decisa a fargli cambiare idea e, mentre organizza a sua insaputa una festa al Café Liebling, la sera stessa si appresta a brindare con Max stappando una bottiglia di champagne. Proprio al momento del brindisi, ecco suonare il campanello: con grande sorpresa, Max si trova di fronte Gerry (Johannes Huth), suo fratello. Il giovane soffre di un disturbo cognitivo e per diversi anni se n’è dovuto occupare proprio Max, rinunciando così a vivere una propria vita. Gerry ora gli spiega di essere scappato dalla famiglia che l’aveva in affido e di volersi fermare a vivere con lui… Max è sconvolto, non è per nulla felice all’idea di doversi nuovamente prendere cura di suo fratello.

Che succede, Florian?

Durante il salvataggio di Hannes (Pablo Konrad) e Maja (Christina Arends) nella grotta, Florian (Arne Löber) s’è ferito alla mano destra. Nonostante Michael (Erich Altenkopf) gliel’abbia medicata, la ferita sembra peggiorare. Un giorno, mentre taglia della legna, Florian sente una fitta lancinante al polso: suo fratello Erik (Sven Waasner) è con lui e si preoccupa così tanto da convincerlo a farsi rivedere e a non trascurare il dolore che lo affligge.