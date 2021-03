“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: questo matrimonio non s’ha da fare

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 20 al 26 marzo su Rete 4 (da sab. a ven. alle ore 19.35) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 20 al 26 marzo

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Tempesta d'Amore"

Ci saranno stati anche tanti tira e molla, incomprensioni e promesse di impegno poco sentite, ma ora per Franzi (Léa Wegmann) arriva finalmente la proposta di nozze da Steffen (Christopher Reinhardt). Che naturalmente la lascia pensosa e titubante… Dopo l’ennesimo riavvicinamento e l’assicurazione che lei non pensa più a Tim (Florian Frowein), Steffen chiede a Franzi di sposarlo. È una proposta così a sorpresa che ancora non c’è un anello, ma la cerimonia ci sarà, promette lui, e presto. La ragazza farfuglia un “sì” con scarso entusiasmo e Steffen si mette subito al lavoro per organizzare la festa di fidanzamento nel salone più elegante del Fürstenhof. La coppia si sposerà in Germania e poi si trasferirà in Olanda, ad Amsterdam, come avevano già deciso. Però quando Franzi comunica a Tim che lei e Steffen si sposeranno, il suo sembra più l’annuncio di un funerale che di un matrimonio. Tim fa buon viso a cattivo gioco, ma si vede che non è affatto felice. Da questo momento, poi, Franzi non farà altro che temporeggiare: sull’abito da sposa, sulla data della cerimonia, su qualunque cosa riguardi le nozze. E se alla fine saltasse tutto?

Destinazione Monaco

Giro del mondo sì o giro del mondo no? Michelle (Barbro Viefhaus) e Paul (Sandro Kirtzel) non sanno decidersi. Tutto si complica quando al giovane viene offerto di rilevare un avviato studio di fisioterapia a Monaco di Baviera: la coppia sembra a un passo dalla rottura. Invece, come (quasi) sempre a Tempesta, l’amore vince e Michelle decide di rinviare il viaggio e andare a Monaco con l’amato Paul per mettere su casa insieme.