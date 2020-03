“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: resa incondizionata

20 Marzo 2020 | 14:15 di Valeria Verri

Le anticipazioni della settimana dal 21 al 27 marzo

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Tempesta d'Amore"



Il momento tanto atteso dai fan di questa quindicesima stagione di Tempesta d’amore è quasi arrivato. L’amore dei due protagonisti sta finalmente per trionfare. Ma prima è necessario disinnescare quella mina vagante di Annabelle (Jenny Löffler), che ha un unico chiodo fisso: uccidere Denise (Helen Barke), ormai promessa sposa di Joshua (Julian Schneider). Non sarebbe la prima volta che la spietata bionda del Fürstenhof arriva all’omicidio. Ha già ucciso sua madre Xenia, e non si è trattato di legittima difesa come ha fatto credere. In più è responsabile della morte di Romy, avvelenata per errore, mentre la vittima designata era la solita Denise… Ora, dopo che un drammatico tentativo di uccidere la sorella (drogandola e facendola annegare nel lago) è fallito grazie al tempismo di Joshua, Annabelle si barrica armata in un baita. Soltanto l’intervento del padre Christoph (Dieter Bach), che le promette - mentendo - di non farla finire in prigione, fa sì che la giovane accetti di uscire e consegnarsi alla polizia. L’incubo sembra finito: Denise e Joshua possono cominciare a pensare al matrimonio.

Valentina torna a casa

In queste puntate torna al suo posto un altro tassello: Christoph si è ripreso e non ha intenzione di denunciare Valentina (Paulina Hobratschk). La ragazzina può finalmente tornare a casa e riabbracciare papà Robert (Lorenzo Patanè) e mamma Eva (Uta Kargel). Nonché il fidanzato Fabien (Lukas Schmidt) che non le ha mai fatto mancare il sostegno quando era in prigione. Valentina chiede anche a Christoph di perdonarla. Lui, commosso, accetta.