“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: Robert, non puoi andartene proprio ora!

Difficile descrivere i sentimenti contrastanti che si agitano nella mente e nel cuore di Robert (Lorenzo Patanè). Non riesce a darsi pace da quando ha scoperto che Cornelia (Deborah Müller), la donna che ama, è la sua sorellastra biologica. Né riesce a darsene pace lei… Peccato che siano stati entrambi ingannati dalla perfida Ariane (Viola Wedekind), decisa a separare i due innamorati per “mettere le mani” su Robert e sul Fürstenhof. Solo che l’ignobile azione della dark lady rischia di ritorcersi contro di lei. Sì, perché nessuno dei due ex amanti ha intenzione di restare in hotel: sarebbe troppo doloroso! Robert, dunque, decide di partire per Verona e ricominciare da capo nella città italiana. Peccato, però, che al Fürstenhof si presenti all’improvviso il critico gastronomico in grado di assegnare una stella in più all’hotel, e che voglia assolutamente gustare la zuppa di pesce all’italiana che solo Robert sa preparare. Così l’intera brigata di cucina, capeggiata da zio André (Joachim Lätsch) e da Hildegard (Antje Hagen) lo blocca proprio mentre sta partendo e lo implora di restare, almeno fino alla partenza del severo gastronomo. E Robert cede.

Prigioniero del cuore

Tanto è scrupoloso come medico, quanto poco è sa gestire le questioni di cuore. Sebbene Christoph (Dieter Bach) gli abbia giurato che tra lui e Rosalie (Natalie Alison) non c’è stato nulla, Michael (Erich Altenkopf) non riesce a perdonarla. Ma l’attrazione è troppo forte e quando lei cerca di ingelosirlo tirando ancora in ballo Christoph, lui le confessa che l’ama e che non può vivere senza di lei. E con un bacio suggella l’avvenuta rappacificazione.