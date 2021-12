“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: Robert sceglie di pensare al futuro

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 25 al 31 dicembre su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.50) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 25 al 31 dicembre

Lei sta cercando casa e lui ha una voglia matta di chiederle di andare a vivere insieme. Ma quello che frena Robert (Lorenzo Patanè) è che l’appartamento dove dovrebbe abitare con Cornelia (Deborah Müller) è lo stesso che per anni ha condiviso con Eva (Uta Kargel), il grande amore della sua vita, che poi lo ha lasciato con il figlio avuto da Christoph (Dieter Bach), spezzandogli il cuore. È una casa piena di ricordi, oggetti, fotografie, una casa dove tutto parla di Eva… Sarà Werner (Dirk Galuba) a rassicurare il figlio e a spingerlo a superare il suo doloroso passato e a guardare avanti con Cornelia. E lei, infatti, ci mette un attimo a dire di sì. Quando finalmente tutti gli scatoloni di Cornelia vengono portati a casa di Robert, ogni cosa avviene con grande naturalezza: non c’è tristezza, non c’è gelosia, non c’è dolore. Nuove foto prendono il posto di quelle vecchie, ma per i due protagonisti ciò che conta davvero è iniziare una nuova vita insieme. Il vecchio Saalfeld, con la saggezza accumulata durante una vita sentimentale a dir poco movimentata, ha dato a Robert il consiglio giusto: quello che è stato non potrà più tornare, ora c’è solo il presente. Con Cornelia.

Galeotta fu la scherma

Sul set di uno spot, Vanessa (Jeannine Gaspár) conosce l’ex campione di scherma Georg Fichtl (Robert Herrmanns). Vittima di un infortunio come lei, Georg è tornato però a tirare di spada e la incita a fare altrettanto. L’attrazione tra loro è palpabile e i due vanno oltre le indicazioni del regista con un bacio molto realistico, che ha una coda appassionata in una delle baite del Fürstenhof. Finalmente ora Max (Stefan Hartmann) si renderà conto di amare Vanessa.