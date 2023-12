“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: Rosalie sceglie Raphael e lo dice a Michael

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 23 al 29 dicembre su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.50) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 23 al 29 dicembre

Le cose non si stanno mettendo bene per Michael (Erich Altenkopf) e la fidanzata Rosalie (Natalie Alison). Ultimamente sono stati entrambi vittime di tentazioni extraconiugali. Il bel dottore ha incontrato Carolin (Katrin Anne Hess), una ex compagna di studi riemersa improvvisamente dal passato; entrambi si sono (ri)scoperti innamorati l’uno dell’altra, ma Michael ha deciso di respingere Carolin per amore di Rosalie. La passionale Rosalie, però, è finita tra le braccia di quel Raphael (Jacob Graf) che lei stessa aveva ingaggiato per far ingelosire Michael. Pessima mossa, insomma: a scherzare col fuoco si finisce per rimanere bruciati… Ora, dunque, ci sarebbe l’ipotesi caldeggiata sia da Michael che da Rosalie, di un viaggio romantico in Nuova Zelanda allo scopo di dimenticare le rispettive avventure sentimentali e ritrovarsi più uniti di prima. Ma quando Michael accetta il posto di primario al reparto di Ortopedia dell’Ospedale di Monaco di Baviera, Rosalie lo accusa di anteporre la sua carriera alla loro relazione e si precipita da Raphael: i due si abbandonano alla passione e la cosa è destinata a non finire qui. Rosalie prima cerca di nascondere quello che è accaduto, poi lo confessa a Michael.

Robert torna a casa

Si sapeva che l’assenza dal Fürstenhof di Robert (Lorenzo Patanè) era temporanea. Partito per l’Italia con la sua Cornelia (Deborah Müller), lo chef torna a Bichelheim per la gioia di parenti e amici (e dei numerosissimi fan) come testimone nel processo contro Ariane (Viola Wedekind), che sta per prendere il via. Ancora non è chiaro quanto si fermerà: molto dipenderà dal processo, ma non solo. La storia di Robert è ancora tutta da raccontare.