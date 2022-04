“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: scattano le manette per Cornelius

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 23 al 29 aprile su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.50) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 23 al 29 aprile

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Tempesta d'Amore"

Il cerchio si stringe intorno a Cornelius/Lars (Christoph Mory) e la sua falsa identità sta per essere smascherata. Al Fürstenhof, infatti, si presenta il commissario Meyser (Christoph Krix) accompagnato da un poliziotto in borghese: stanno cercando il signor Lars Sternberg per eseguire un ordine di arresto. Quando Cornelius, dopo un primo tentativo di fuga, si rende conto del fatto che Selina (Katja Rosin) non ha intenzione di seguirlo nella latitanza, decide allora di consegnarsi a Meyser, che lo porta via in manette, dopo avergli letto una pesante lista di accuse: frode finanziaria, falsificazione di documenti e uso di una falsa identità. È stato Erik (Sven Waasner) a denunciarlo, e ora pensa di essere al sicuro, visto che invece è proprio lui, con due complici, al centro della frode di cui viene accusato Cornelius. Questa volta, però, Erik scopre di doversi guardarsi le spalle anche dalla donna che ama: Ariane (Viola Wedekind) ha infatti deciso che per lei l’amicizia di Selina è più importante dell’amore di Erik ed è pronta a consegnare le prove della colpevolezza del suo uomo alla polizia. Ma, ancora una volta, accade qualcosa che le fa cambiare idea. Che ne sarà, allora, di Cornelius?

Mamma devo andare!

Dopo molte titubanze, convinta anche da Robert (Lorenzo Patanè), Cornelia (Deborah Müller) si decide a lasciare partire il suo Benni (Florian Burgkart) per la Nuova Zelanda. Il giovane ha trovato un biglietto aereo conveniente dall’Italia, dove sarà accompagnato in moto da Alfons (Sepp Schauer), che ne approfitta per assecondare la passione di centauro. Per Cornelia è triste veder partire il figlio, ma capisce che non lo può trattenere.