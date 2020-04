“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: seduzione pericolosa

18 Aprile 2020 | 12:03 di Valeria Verri

Le anticipazioni della settimana dal 18 al 24 aprile

La notizia del momento è questa: non ci siamo liberati di Annabelle (Jenny Löffler). Dal suo isolamento forzato nella clinica psichiatrica dove è rinchiusa, la bionda dark lady del Fürstenhof si sta preparando al contrattacco. A scatenare il suo desiderio di vendetta è Christoph (Dieter Bach). L’albergatore è riuscito a ottenere la custodia legale della figlia e intende anche far invalidare la vendita delle quote di Annabelle a Werner (Dirk Galuba) per tornarne in possesso. Ora che è il suo tutore legale, Christoph dice senza mezzi termini ad Annabelle che non ha nessuna intenzione di aiutarla oltre con i suoi guai legali. Annabelle è disperata, ma non rinuncia tanto facilmente a combattere. Da Jessica (Isabell Ege) si fa portare in clinica un abito sexy e dei trucchi e le rivela di avere intenzione di suicidarsi… In realtà, però, non vuole affatto farsi bella prima di morire. Le sue intenzioni sono molto diverse: quando il dottor Borg (Markus Ertelt), lo psichiatra che l’ha in cura, passa a visitarla, la trova fasciata in un abito rosso e truccata di tutto punto. È chiaramente decisa a sedurlo e circuirlo.

E la suocera se ne va

Alla fine l’amore ha la meglio. Marianne (Bettina Redlich), la malfidente madre di Henry (Patrick Dollmann), non riesce a dimostrare che Jessica (Isabelle Ege) sia una cacciatrice di dote, interessata solo al denaro del figlio. Jessica arriva a lasciare il bel veterinario, perché teme che Marianne non la considererà mai all’altezza del figlio, ma lui rompe con la madre e si riprende Jessica. Alla fine Marianne ammette di essersi sbagliata e lascia il Fürstenhof.