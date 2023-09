“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: segreti e bugie al Fürstenhof

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 30 settembre al 6 ottobre su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.50) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 30 settembre al 6 ottobre

Mai come in queste puntate che stanno andando in onda, nell’hotel più famoso e stellato della Baviera si sono intrecciate storie clandestine, segreti non rivelati, amori non confessati. E se Ariane (Viola Wedekind) è finita in carcere per l’ennesima volta per tutti i suoi intrighi, anche tra gli altri personaggi che animano il Fürstenhof nessuno può dirsi davvero “innocente”. A partire dai due protagonisti di questa stagione della soap, Josie (Lena Cozendorf) e Paul (Sandro Kirtzel): dopo essersi reciprocamente confessati il loro amore, lui nicchia e non se la sente di ufficializzare la loro relazione. Bisogna che Constanze (Sophia Schiller) continui a credere di essere la sua fidanzata, dopo l’incidente che la sta bloccando a letto. Lei costringe Josie a vivere di nascosto il loro amore, con il rischio, sempre presente, di essere smascherati e fare una figura davvero poco onorevole. Non va meglio ad Alfons (Sepp Schauer), depositario di un segreto che una reporter locale riesce a svelare e a pubblicare in prima pagina: il Fürstenhof stava per essere oggetto di un attentato dinamitardo da parte di Ariane. Gli azionisti dell’hotel, Christof (Dieter Bach) e Werner (Dirk Galuba), al corrente della situazione, anziché avvisare i clienti hanno preferito tacere e risolvere la questione senza evacuare l’hotel, mettendo a rischio la vita dei loro facoltosi clienti. Alfons si ritrova sul banco degli accusati come delatore, perché era al corrente dei grani di fosforo che avrebbero provocato un incendio nella spa. Alla fine l’innocenza di Alfons viene dimostrata, con grande sollievo della moglie Hildegard (Antje Hagen), che brinda felice con il marito e i colleghi. Resta il fatto che i proprietari hanno mentito ai loro ospiti e, una alla volta, cominciano a fioccare partenze anticipate e disdette di prenotazioni. Come se non bastasse, Christoph potrebbe rimanere invalido dopo essere stato ferito da Ariane, ma non vuole che nessuno lo venga a sapere. E i segreti continuano…

Victoria è mamma

Ricordate Ella, protagonista femminile della tredicesima stagione di Tempesta? La interpretava Victoria Reich, che nel 2021 si è sposata con il cameraman Florian Licht. Proprio in questi giorni la coppia è stata allietata dalla nascita della loro primogenita. Nella foto postata su Instagram non viene rivelato il nome della piccola, ma la neomamma scrive: «Tu non ricorderai questo giorno, ma noi non lo dimenticheremo mai». Congratulazioni!