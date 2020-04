“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: segreti e nuove passioni

25 Aprile 2020 | 11:30 di Valeria Verri

Le anticipazioni della settimana dal 25 aprile al 1° maggio

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Tempesta d'Amore"



Dopo un inizio “in salita”, il rapporto tra Franzi (Léa Wegmann) e Tim (Florian Frowein) si sta consolidando e i due vivono momenti molto romantici. Lucy (Jennifer Siemann) però mette in guardia l’amica: ora che Tim ha scoperto di essere un Saalfeld e che Christoph (Dieter Bach) intende adottarlo, comincerà a darsi delle arie e la scaricherà… Franzi non le crede, vive sospesa in una bolla di felicità, ma il suo ritorno alla realtà è brusco e inaspettato quando si ritrova ad ascoltare involontariamente una conversazione tra Christoph e la sorella, in cui l’albergatore dice a Linda (Julia Grimpe) che Tim non dovrà mai conoscere la verità. Ovvero che lui all’epoca si rifiutò di pagare il riscatto, abbandonandolo al suo destino. Franzi è sconvolta e vorrebbe correre da Tim per svelargli tutto. Poi ci ripensa e affronta Christoph, il quale, terrorizzato all’idea che Franzi rovini il suo rapporto col figlio appena ritrovato, le propone di farsi carico di tutti i debiti della zia Margit (Michaela Stögbauer) se lei accetterà di tenere la bocca chiusa. Franzi acconsente solo quando Christoph le assicura che racconterà tutto a Tim, ma non subito.

Il cavaliere innamorato

Quante ne dovrà inventare ancora André (Joachim Lätsch) per convincere Linda (Julia Grimpe) che a lei tiene davvero? Intanto non perde occasione per riempirla di regali, puntualmente rifiutati. Così quando si presenta da lei in pasticceria con un bellissimo piatto decorato, lei sulle prime non lo vuole, ma lui trova un escamotage: non è un regalo, ma un prestito. Linda, divertita, accetta. Riuscirà lo chef a fare breccia in questo cuore diffidente?