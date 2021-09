“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: Selina, come hai potuto farmi questo!

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 18 al 24 settembre su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.50) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 18 al 24 settembre

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Tempesta d'Amore"

La partita che Ariane (Viola Wedekind) sta giocando al Fürstenhof è senza esclusione di colpi. Naturale, dunque, che usi ogni mezzo per impedire l’elezione a sindaco di Christoph (Dieter Bach). E non solo perché lo odia, ma anche perché con lui in carica sicuramente verrebbe costruito l’hotel termale che Ariane non vuole. Così gioca sporco ancora una volta e incastra la sua ex migliore amica Selina (Katja Rosin). Si impossessa del suo smartphone e spedisce un messaggio a una radio locale, in cui denuncia il fatto che Christoph intenda servirsi di un’impresa di costruzioni losca, che sfrutta i lavoratori: lo scandalo è servito su un piatto d’argento… Quando Christoph scopre che è stata Selina a contattare l’emittente radiofonica, si infuria e l’accusa di essere una traditrice. La donna sa di non avere fatto nulla e immagina che dietro a questo colpo basso ci sia Ariane, ma non ha molte chance di provare la propria innocenza. A meno che Lars (ovvero il marito Cornelius - Christoph Mory - ritornato dopo la plastica facciale e non ancora riconosciuto da Selina, conquistata tuttavia dalla sua sola voce) non riveli che, nel momento in cui veniva inviato il messaggio, loro due stavano cavalcando nel bosco insieme…

Gli alleati di Rosalie

Mentre Christoph perde colpi nella campagna elettorale, la sua avversaria Rosalie (Natalie Alison) guadagna consensi e decide di sposare la battaglia ambientalista di Florian (Arne Löber). S’impegna, dunque, a realizzare volantini con la foto del giovane e la descrizione del suo programma. A fare le foto sarà Maja (Christina Arends), che non perde occasione per stare con Florian e cercare di riconquistarlo.