“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: Selina, mi vuoi sposare?

Le anticipazioni della settimana dal 2 all'8 ottobre

Una proposta di matrimonio fatta dopo aver spalato insieme per ore lo sterco di cavallo nelle stalle del Fürstenhof: non sarà la più romantica delle iniziative, ma di sicuro è originale! Peccato che a Selina (Katja Rosin) questo non basti per dire “sì” a Christoph (Dieter Bach), che, nonostante fascino e qualità di uomo d’azione, decisamente non è molto fortunato con le donne. Al suo attivo ha due ex mogli, un’amante che l’ha lasciato e una donna che lo ha rifiutato… Ora con Selina le cose non vanno diversamente: lei è lusingata, ma risponde titubante di non sentirsi pronta per fare il “grande passo”. Che la causa del suo rifiuto sia da ricercarsi nell’incontro con il nuovo barman, ovvero l’uomo che si presenta come Lars (Christoph Mory) e in realtà è il suo ex marito Cornelius, giunto in hotel coi connotati cambiati? Selina si sente attratta da lui, ma non sa spiegarsi il perché… Comunque Christoph, lungi dal dichiararsi sconfitto e men che meno umiliato, invita la donna a cena e ne approfitta per riconquistarla, facendole poi trascorrere una notte di passione. L’anello, però, per ora rimane nel cassetto, fino alla prossima occasione.

Victoria, intanto, dice sì

Quella che vedete non è una scena di Tempesta d’amore, ma nella foto c’è proprio Victoria Reich, protagonista della tredicesima stagione della soap: è ritratta pochi minuti dopo essersi unita in matrimonio (per davvero!) con Florian Licht, direttore della fotografia conosciuto sul set di un film. Per dirsi “sì” hanno scelto il suggestivo borgo toscano di Lucignano d’Asso (SI). Italiano anche il viaggio di nozze: ha toccato varie località del Lago di Garda.