“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: Selina, vogliamo ricominciare da capo?

Era nell’aria da tempo, ovvero da quando Cornelius (Christoph Mory) è riapparso al Fürstenhof, seppure con i connotati cambiati da un intervento di chirurgia plastica. Il mai celato obiettivo di Cornelius è sempre stato quello di riconquistare l’ex moglie Selina (Katja Rosin), che all’epoca aveva una relazione, tra alti e bassi, con Christoph (Dieter Bach). Da principio Selina non ne voleva sapere di quel marito che si era fatto credere morto per anni; poi però aveva compreso le sue ragioni; alla fine, pur provando attrazione nei suoi confronti, non se l’era comunque sentita di riallacciare i rapporti come se nulla fosse accaduto. Ora, però, Cornelius è tornato al Fürstenhof a presentare il libro che ha scritto, in compagnia della sua editrice, donna con cui tutti credono sia fidanzato. Selina allora si scopre turbata e gelosa, anche se le secca ammetterlo. Così rimane di stucco, ma lusingata quando Cornelius le confessa di non avere mai smesso di amarla e di volere tornare con lei. Le rivela che la love story con l’editrice è finita e che lui ora desidera una sola cosa: che loro due tornino a essere una coppia. E Selina, questa volta, è pronta a ricominciare.

Una dieta per il cuore

Michael (Erich Altenkopf), storico medico del Fürstenhof, ha attraversato un brutto periodo a livello professionale che si è ripercosso sulla sua vita personale e sul rapporto con Rosalie (Natalie Alison). La fidanzata fa di tutto per stargli vicino e accetta tutte le “stranezze” del compagno, ma quando Michael le chiede di aiutarlo seguendo con lui una dieta senza carboidrati, Rosalie, che gestisce una pasticceria, non è sicura di riuscire a farcela.