“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: Shirin e Gerry si dicono “Sì”

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 30 settembre al 4 ottobre su Rete 4 (da lun. a ven. ore 9.45) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 30 settembre al 4 ottobre

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Tempesta d'Amore"

Come tutte le nozze che vengono celebrate al Fürstenhof, anche quelle tra Shirin (Merve Çakir) e Gerry (Johannes Huth) sono funestate, prima che la cerimonia abbia inizio, da una serie di “imprevedibili” intralci. Il principale tra tutti, questa volta, è l’arrivo in hotel di un numero di parenti turchi della sposa così esorbitante da gettare nello scompiglio proprietari e staff del lussuoso albergo. Dopo che tutti gli intoppi vengono superati, però, sotto una tenda da mille e una notte montata nelle scuderie, possiamo assistere a uno dei più suggestivi matrimoni che la soap tedesca abbia mai proposto. I due sposi si meritano tanta bellezza e tanta gioia, dopo aver attraversato momenti davvero difficili come la cecità di Shirin, dovuta a un incidente e fortunatamente risolta. Nei giorni dopo le nozze, la coppia lascerà il Fürstenhof per andare a vivere in Turchia.