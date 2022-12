“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: Shirin questa volta viene smascherata

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 31 dicembre al 6 gennaio su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.50) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 31 dicembre al 6 gennaio

Quando erano ragazzini, lui era il classico “brutto anatroccolo” un po’ sovrappeso e tutti lo chiamavano… Ciccio… E Shirin (Merve Çakir), amica di famiglia, ci aveva proprio preso gusto ad apostrofare Henning (Matthias Zera) con quel nomignolo. Ora, però, lui è riapparso al Fürstenhof come il cigno delle fiabe: bello, affascinante e sicuro di sé. Addio Ciccio, insomma, e per Shirin è stato un attimo prendersi una cotta per lui. Dopo anni di indifferenza nei suoi confronti da parte delle donne, Henning da un lato è lusingato dalle attenzioni di una bella ragazza come Shirin; dall’altro, però, sente anche un irrefrenabile desiderio di rendere, almeno a Shirin, pan per focaccia. Così quando la ragazza si prepara per andare ad assistere a un balletto (genere di spettacolo che non ama e di cui non capisce nulla) con Henning solo per trascorrere una serata con lui, le cose non vanno esattamente come lei aveva previsto. Di ritorno al Fürstenhof, infatti, il giovane sommelier mortifica Shirin dicendole che ha capito benissimo che di balletto non ne sa nulla e che si è studiata i fondamentali della danza solo per far colpo su di lui.

Aiutami a incastrarla

Per Werner (Dirk Galuba) smascherare gli intrighi di Ariane (Viola Wedekind) è diventata quasi un’ossessione. Anche perché Erik (Sven Waasner) ha praticamente ammesso che fu lei a rapire Robert (Lorenzo Patanè) per poi avere l’occasione di entrare in confidenza con lui e conquistarlo. Solo per farsi sposare e ottenere le sue quote dell’hotel. Ora, però, bisogna trovare le prove. E, comunque, intanto Robert è sempre più preso da Ariane.