“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: sì, è così Josie: sei davvero mia figlia

Le anticipazioni della settimana dal 14 al 20 gennaio

Assetato di potere e di denaro, intrigante e spesso arrogante, Erik Vogt (Sven Waasner) non sembra davvero il tipo di uomo a cui rivelare di punto in bianco di essere la sua “figlia segreta”. Ma nonostante i difetti di quest’uomo che ha appena scoperto essere suo padre, Josie (Lena Conzendorf) riesce comunque a rivelargli la verità in un drammatico confronto. Drammatico sul serio: Erik stava per licenziare Josie per l’ennesima volta, e invece si ritrova inchiodato, a bocca aperta, travolto… Prima che riesca a proferire parola, la ragazza gli mostra la famosa foto ereditata dalla madre, in cui si vede Erik a una festa mascherata. Di fronte a questa immagine, Vogt si fa pensieroso; più tardi, poi, ripensa a Yvonne, la madre di Josie: evidentemente per lui è stata più di un’avventura…Così infine decide di confidarsi con Werner (Dirk Galuba) e gli rivela che la giovane cuoca è sua figlia. Del resto, chi può capirlo meglio del vecchio Saalfeld, padre di numerosi figli frutto di avventure extraconiugali? E se Werner non ha mai abbandonato la sua prole, nemmeno Erik è intenzionato a farlo. Con grande stupore di Josie, quindi, le confida che ha intenzione di essere davvero un padre per lei.

L’incubo di Ariane

Che cosa accade ad Ariane (Viola Wedekind)? Continui incubi le evocano l’ex marito Karl, l’uomo che lei stessa ha ucciso gettandone poi il cadavere (legato a una borsa piena di pietre…) nel lago vicino al Fürstenhof. E poi si ritrova sul comodino una foto di Karl e riceve perfino una telefonata con la sua voce! Sulle prime crede che Erik e Werner stiano cercando di farle perdere la ragione con trucchi ben architettati. Ma le cose non stanno così.