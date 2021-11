“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: sì, questo matrimonio si può fare!

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 27 novembre al 3 dicembre su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.50) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 27 novembre al 3 dicembre

I sentimenti contrastanti che si agitano nell’animo di Selina (Katja Rosin) sono come un mare in burrasca. Ha appena saputo che Cornelius (Christoph Mory), l’uomo con cui era sposata, il marito tanto amato e creduto morto, è in realtà vivo e vegeto. Non solo: è lì davanti a lei a giurare di non aver mai smesso di amarla. Ma lei non riesce a perdonarlo, sia per averle tenuto nascosta la verità, sia per aver lasciato credere di essere morto anche alla loro figlia Maya (Christina Arends). Tutto questo, però, a qualcosa è servito. Selina infatti ha capito una cosa molto importante: è innamorata di Christoph (Dieter Bach), che, pur con i suoi mille difetti, l’ha amata fin dal primo momento che l’ha vista e glielo ha dimostrato in tutti i modi. Anche mettendola in guardia da Ariane (Viola Wedekind), che continua a definirsi sua amica, ma non ha esitato a tentare di ucciderla. Così, quando Christoph, per la seconda volta nel giro di pochi giorni, s’inginocchia davanti a lei e le chiede di sposarlo, Selina finalmente dice sì! Christoph ha in mente una cerimonia super intima e romantica alle Maldive. Ma siamo sicuri che tutto filerà liscio?

Il cattivo dottore

Come se non bastassero gli intrighi che già ammorbano i corridoi del Fürstenhof, a partire dalle puntate di questa settimana entra in scena un nuovo personaggio, un nuovo “tessitore” di trame equivoche: il dottor Siegfried Kamml (Ralf Komorr). Christoph (Dieter Bach) lo sorprende mentre fa una telefonata compromettente, che potrebbe farlo finire in galera. Christoph, però, non lo denuncia: decide di sfruttare la cosa a proprio favore.