“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: solo Eleni resta al fianco di Leander

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 14 al 18 ottobre su Rete 4 (da lun. a ven. ore 9.45)







Le anticipazioni della settimana dal 14 al 18 ottobre

Tempi duri per Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag). Il giovane medico, infatti, rischia di vedere distrutta la sua carriera dalla pesante accusa di omicidio che gli è stata mossa da Alexandra (Daniela Kiefer) dopo la morte della figlia Vroni (Selina Weseloh). Leander è combattuto, perché non è certo di avere eseguito le procedure corrette: ha rimosso il ricordo di quei fatti. A supportare la tesi di Alexandra, poi, c’è la testimonianza di un’infermiera che sostiene la colpevolezza di Saalfeld. Accanto al medico c’è solo Eleni (Dorothée Neff). Lei crede in lui ciecamente e, dopo avergli ribadito il suo amore, lo esorta a scavare nella memoria per ricostruire gli accadimenti di quella tragica notte. Leander ha un flash: ricorda di aver dato tutte le indicazioni corrette e corre a parlare con l’infermiera. La donna, però, è stata corrotta da Alexandra e testimonierà contro di lui.