“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: sono cattiva solo per fiction

25 Settembre 2020 | 15:21 di Valeria Verri

Le anticipazioni della settimana dal 26 settembre al 2 ottobre

Uscita di scena Annabelle, non c’è dubbio su chi sia la nuova cattiva del Fürstenhof: non può che essere Nadja. Bella, determinata, senza scrupoli, si muove sicura nell’hotel a cinque stelle, appena sposata con Tim Saalfeld (Florian Frowein) e incinta (stavolta davvero), anche se non del neomarito ma dell’amante Dirk (Markus Pfeiffer). In attesa di vedere le sue prossime mosse, abbiamo deciso di scoprire qualcosa di più su Anna Lena Class, l’attrice bavarese che la interpreta. E che ci sorprende subito rispondendo in italiano alle domande. «Tutto merito di tanti anni di vacanze sul Lago di Garda con i miei genitori» spiega. «E sto per tornarci molto presto! Come ogni anno, il 6 ottobre festeggerò il compleanno sul lago. Ne sono felice perché l’Italia è il mio Paese preferito: amo la gente, l’arte, la cultura e ovviamente il cibo!».

Segno zodiacale Bilancia: ci si ritrova?

«Direi di sì. Ho un carattere molto equilibrato e cerco sempre l’armonia. La mia famiglia e i miei amici mi trovano divertente e ho sempre l’aria felice, quindi nella vita non sono affatto una dark lady come Nadja, e interpretare un personaggio così negativo è davvero una bella sfida».

Sua figlia ha 9 anni: la vede in tv?

«Certo! Segue le storie dove recito io e le trova avvincenti. Ma in effetti non le piace vedermi interpretare una “cattiva”».

Non è che la piccola già sogna di seguire la mamma nella carriera di attrice?

«Come tutti i bambini cambia continuamente le sue “aspirazioni professionali”. Adesso è il momento in cui vuole diventare veterinaria».

Lei è sposata con un collega, Philip Rafferty. In passato avete avuto entrambi piccoli ruoli proprio in Tempesta d’amore, ma vi siete conosciuti sul set di un’altra soap. Si vede che questo genere televisivo vi è congeniale…

«A me piacciono le telenovelas (in Germania le chiamano così, ndr) come Tempesta d’amore, mi piace il loro alternarsi di momenti drammatici e momenti romantici. In fondo sono delle bellissime fiabe per grandi… E finora è una fiaba anche il mio matrimonio, perché si basa sulla fiducia reciproca»…

Una virtù sulla quale, decisamente, la sua Nadja non sarebbe d’accordo.