“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: Tim e Franzi dicono “sì” e se ne vanno

Le anticipazioni della settimana dal 12 al 18 giugno

Per Tim (Florian Frowein) e Franzi (Léa Wegmann) è finalmente arrivato il giorno del matrimonio. Il loro, però, non sarà un semplice “sì” perché intorno a loro ne succedono davvero di tutti i colori. La zia Margit (Michaela Stögbauer), per esempio, riapparsa per le nozze, porta in dono ai fidanzati il fazzoletto di famiglia e predice disgrazia e sventura nel caso in cui non venga immerso nelle acque della misteriosa fonte Moosboch, che nessuno sa esattamente dove si trovi. Ma Tim non è tipo da perdersi d’animo e in extremis riesce a trovare la fonte e completare il rito propiziatorio. I due piccioncini possono così pronunciare la fatidica promessa davanti ai testimoni Lucy (Jennifer Siemann) e Christoph (Dieter Bach). Durante i festeggiamenti nel parco del Fürstenhof, gli invitati vengono a sapere della gravidanza di Franzi e tutti l’accolgono con grande gioia. Arriva infine il momento del lancio del bouquet. L’ambito “trofeo” se lo aggiudica Maja (Christina Arends), ormai innamorata cotta di Florian (Arne Löber): saranno loro la nuova coppia protagonista di Tempesta d’amore, mentre Tim e Franzi, ormai marito e moglie, lasciano Bichlheim alla volta di Londra.

Florian raddoppia

Doppio lavoro per l’attore Florian Frowein, che nelle puntate del matrimonio non ha dovuto solo impersonare lo sposo Tim, ma anche il suo gemello Boris, giunto alle nozze con l’immancabile marito Tobias (Max Beier). Com’è immaginabile ci sono un paio di situazioni in cui Boris viene scambiato per Tim, ma Franzi non ci casca: i due saranno identici, ma lei riconoscerebbe l’uomo della sua vita in mezzo a mille sosia. Potenza dell’amore.