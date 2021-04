“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: Tim e Franzi: una storia infinita

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 3 al 9 aprile su Rete 4 (da sab. a ven. alle ore 19.35) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 3 al 9 aprile

Due persone che si amano e che fanno del loro meglio per respingersi: così si può riassumere l’infinita storia di Franzi (Léa Wegmann) e di Tim (Florian Frowein) fin dall’inizio della loro complicata relazione. Eppure, di quando in quando, la forza della loro attrazione ha la meglio, e per pochi magici istanti i due sembrano ritrovarsi, comprendere che ciò che li unisce è ben più forte di quello che li divide. Così, quando Franzi salva Tim rimasto folgorato in un incidente, lui sente la vita che gli sta scivolando via e poi, come in un sogno, vede la figura di Franzi vestita di rosso, che gli porge la mano e di colpo riprende i sensi. Franzi, intanto, tiene fede alla decisione di sposare Steffen (Christopher Reinhardt), ma è sempre meno convinta. Lei e Tim si ritrovano casualmente nel bosco mentre fa buio, si fermano a parlare della loro storia e di come entrambi, per orgoglio e gelosia, abbiano fatto dei passi falsi che hanno finito per allontanarli l’uno dall’altra. Poi Franzi si addormenta accanto all’uomo dei suoi sogni, e questi la sente sussurrare nel sonno: «Ti amo, Tim!». Che sia finalmente giunto per entrambi il momento di arrendersi al loro amore?

A un passo dalla meta

Come un’abile scacchista, Ariane (Viola Wedekind) ha mosso i suoi pezzi senza sbagliare un colpo e così, a poco a poco, sta realizzando il sogno di diventare unica proprietaria del Fürstenhof. Sappiamo, però, che la dark lady non è mossa da spirito imprenditoriale, bensì da un folle desiderio di vendetta nei confronti di Christoph (Dieter Bach) e medita di distruggere l’hotel e la famiglia Saalfeld alla prima occasione. Questo obiettivo pare essere sempre più vicino.