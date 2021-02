“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: Tim trova il suo angelo custode

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 27 febbraio al 5 marzo su Rete 4 (da sab. a ven. alle ore 19.35) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 27 febbraio al 5 marzo

È già accaduto che oggetti dotati di supposti poteri soprannaturali facessero capolino nelle vicende di Tempesta d’amore… Questa volta si tratta di un ciondolo, trovato dai Sonnbichler nel bosco. Hildegard (Antje Hagen) lo riconosce subito: era appartenuto a una misteriosa guaritrice che lo usava per sanare malati anche molto gravi. L’amuleto passa poi di mano a Franzi (Léa Wegmann), che ne fa dono a Tim (Florian Frowein) dicendosi certa che sistemerà la sua spalla. Al giovane, infatti, è appena stata diagnosticata da Michael (Erich Altenkopf) una patologia ossea molto seria, che secondo il medico gli impedirà d’ora in poi di giocare a polo. Tim è disperato, ma Franzi sembra molto sicura del potere del ciondolo. Dopo un iniziale scetticismo, Tim indossa l’amuleto e durante la notte gli appare in sogno Franzi, nei panni di un angelo, che gli garantisce la guarigione. Il giorno dopo il dolore è effettivamente sparito, e Michael non può che certificare la remissione della malattia. Più tardi Tim incrocia Franzi e la sorprende dicendole che la considera il suo angelo custode, l’amore della sua vita, la persona più importante al mondo. E la bacia con passione.

Addio alla bavarese

Se in amore non è stato fortunato, Bela (Franz-Xaver Zeller) mette però a segno un’importante colpo per la sua carriera: andrà a lavorare a Tokyo, per una ditta giapponese che produce droni. Il giorno della partenza viene salutato da un vero comitato d’addio in costume bavarese: la sua ex Lucy (Jennifer Siemann) gli consegna un cesto di prodotti tipici per “curare” la nostalgia, scortata da André (Joachim Lätsch) e Alfons (Sepp Schauer).