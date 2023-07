“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: torna l’incubo di Ariane

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 22 al 28 luglio su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.50) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 22 al 28 luglio

I brutti sogni talvolta non finiscono mai. Lo sa molto bene Cornelia (Deborah Müller): pur avendo visto Ariane (Viola Wedekind) finire in galera, ha continuato a temere che potesse uscirne, grazie a uno dei suoi ben noti intrighi. E non si sbaglia, a quanto pare non è destino che lei e Robert (Lorenzo Patanè) riescano a godere della ritrovata serenità. Mentre si trovano insieme nella hall del Fürstenhof, fa la sua apparizione Ariane: truccata, fasciata in un abito rosso e più affascinante che mai. Le accuse contro di lei sono cadute perché è riuscita a ricattare Christoph (Dieter Bach) facendogli dichiarare che le testimonianze contro di lei erano false. Oltre al danno la beffa, con voce flautata si rivolge alla coppia, dicendo che nonostante tutto si augura possano superare le divergenze del passato e andare tutti d’accordo. Cornelia è terrorizzata di trovarsi da sola con Ariane e che la dark lady possa farle del male. Lei, intanto, cerca di ricucire i rapporti con Robert, si dichiara sinceramente dispiaciuta per come sono andate le cose tra di loro ed è disposta, in cambio del suo perdono, a intestargli tutte le proprie quote del Fürstenhof.

Alla nostra salute!

Due vecchi amici come Hildegard (Antje Hagen) e Werner (Dirk Galuba) si ritrovano a passare una bella serata insieme giocando una partita a scacchi davanti a un bicchiere di buon vino. Lui si deve consolare per non aver potuto testimoniare contro Ariane, lei per non avere ancora trovato il modo di raggiungere il marito in vacanza. I personaggi di Hildegard e Werner sono presenti fin dalla prima puntata di Tempesta, nel 2005.