“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: tra delusioni e nuovi inizi

13 Marzo 2020

Le anticipazioni della settimana dal 14 al 20 marzo

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Tempesta d'Amore"



Ci aveva sperato, Christoph (Dieter Bach). Si era aggrappato con tale forza all’idea di diventare nuovamente padre da riuscire a svegliarsi dal coma… E così la notizia che il figlio di Eva (Uta Kargel) non è suo, ma di Robert (Lorenzo Patanè), lo lascia profondamente smarrito e deluso. Per Eva e Robert, invece, il risultato dell’esame del dna è la fine di un incubo. È quello che serviva loro per ricominciare finalmente a vivere con serenità, in attesa che nasca il piccolo Saalfeld. E pensare che era stato proprio Christoph, uscito dal coma, a chiedere più volte che venisse fatto quell’esame per stabilire la paternità: era convinto che l’esito gli sarebbe stato favorevole e che questa scoperta avrebbe significato un riavvicinamento con Eva. Ma le cose non sono andate come sognava e a Christoph non resta che rievocare quell’unica notte d’amore con Eva, seguita alla loro terribile avventura sui Carpazi, dopo che il loro aereo era precipitato sulle montagne. Riuscirà ora l’imprenditore a dimenticare la donna dei suoi sogni, a rassegnarsi a vederla accanto a Robert per sempre? Solo il tempo potrà dirlo.

Denise, mi vuoi sposare?

Joshua (Julian Schneider) e Denise (Helen Barke) si sono riuniti dopo la lunga separazione dovuta agli intrighi e ai ricatti di Annabelle (Jenny Löffler). A questa loro ritrovata felicità manca soltanto una cosa: la fatidica proposta di matrimonio… E Joshua sceglie proprio di dare l’anello a Denise sul pontile di quel lago che entrambi amano. Denise accetta con gioia. Non sa che Annabelle, da lontano, assiste alla scena. E giura vendetta.