“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: tra Paul e Josie c’è sempre Constanze

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 4 al 10 novembre su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.50)







Le anticipazioni della settimana dal 4 al 10 novembre

Quando ci si ama, si può razionalmente decidere di stare lontani l’uno dall’altra. Alla fine, però, il cuore ha sempre il sopravvento sulla razionalità… Una situazione così si sta svolgendo davanti ai nostri occhi, con Paul (Sandro Kirtzel) che cerca di tenere Josie (Lena Conzendorf) a distanza perché sente di doversi occupare della salute di Constanze (Sophia Schiller) finché non si sarà ripresa. E Paul, come sappiamo, non ha il coraggio di confessare a Constanze di essere innamorato di Josie… Cosa succede, dunque? Succede che ogni volta che Paul e Josie si ritrovano lontani da occhi indiscreti, finiscono per baciarsi appassionatamente, e che Paul tenta razionalmente di allontanare nuovamente Josie, ma capisce che è davvero un’impresa impossibile, soprattutto dopo averla vista corteggiata da Rafael (Jacob Graf). Dopo aver ceduto alla passione e aver trascorso tutta una notte insieme, dunque, i due giovani si rassegnano ad abbandonarsi finalmente ai sentimenti. Decidono, però, che vivranno la loro relazione in segreto, finché Paul non troverà il momento giusto per parlare con Constanze. Su questo fronte, per altro, sembrano esserci buone notizie: la ragazza sta recuperando sensibilità alle gambe. Ma la guarigione totale è ancora lontana.

Benvenuta Carolin!

Il ”triangolo” tra Carolin (Katrin Anne Hess), Michael (Erich Altenkopf) e Rosalie (Natalie Alison) non sembra trovare soluzione, soprattutto ora che Rosalie ha scoperto che c’è del tenero tra l’amica e il suo compagno. Intanto Carolin cerca casa e Hildegard (Antje Hagen) le propone di andare ad abitare da lei e Alfons (Sepp Schauer), perché hanno una stanza libera. I Sonnbichler, ospitali come sempre, l’accolgono con calore.