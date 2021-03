“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: tra Selina e Christoph è attrazione fatale

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 13 al 19 marzo su Rete 4 (da sab. a ven. alle ore 19.35) Valeria Verri







La bella Selina Freifrau von Thalheim (Katja Rosin), il cui cognome la dice lunga sull’antica nobiltà della sua famiglia, arriva al Fürstenhof a bordo di una spider color argento per il rally di auto d’epoca organizzato da Werner (Dirk Galuba). Scopriamo che la donna è amica di vecchia data dei Sonnbichler e, soprattutto, di Ariane (Viola Wedekind) che l’accoglie a braccia aperte. Ma l’incontro che scatena nella nobildonna una tempesta di emozioni è, però, quello con il tuttofare Christoph (Dieter Bach). Selina lo trova intento a lucidarle l’automobile. Tra i due non c’è solo uno scambio di battute molto cordiale: c’è soprattutto un eloquente scambio di sguardi… Insomma, tra loro è scattato qualcosa. Solo più tardi Selina saprà che quello che ha incontrato non è un semplice uomo di fatica dell’hotel, bensì l’ex proprietario Christoph Saalfeld, l’uomo responsabile della rovina della famiglia di Ariane (stando a quel che le ha detto l’amica…). Selina però non si fa condizionare: quando incontra nuovamente Christoph, infatti, si lascia corteggiare ed è lusingata di essere invitata da lui a bere qualcosa. C’è da star certi, però, che Ariane metterà loro i bastoni tra le ruote.

Un angelo fantasioso

Rosalie (Natalie Alison) e André (Joachim Lätsch) rilevano il Café Liebling e battezzano la loro società Engel & Ko, dalla fusione dei loro due cognomi. Siccome Rosalie si deve occupare del marketing, è l’occasione in cui cade a fagiolo una delle sue folli idee. Poiché Engel in tedesco significa “angelo”, la fantasiosa bionda si veste da angelo e scrittura Michael (Erich Altenkopf) perché la affianchi, nei panni del diavolo, in una serie di foto pubblicitarie.