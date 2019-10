“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: tragedia ad alta quota

18 Ottobre 2019 | 14:05 di Valeria Verri

Le anticipazioni della settimana dal 19 al 25 ottobre

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Tempesta d'Amore"



Ha fatto di tutto, intrigando e manipolando come suo solito, per rimanere da solo con Eva (Uta Kargel), ma Christoph (Dieter Bach) non ha certo previsto di ritrovarsi semiassiderato sulle vette dei Carpazi, con la donna dei suoi sogni gravemente ferita. Ma facciamo un passo indietro: l’albergatore, ormai ossessionato da lei, si organizza per accompagnarla con Robert (Lorenzo Patanè) in aereo in Romania, per incontrare l’editore che vuole pubblicare le sue illustrazioni. In realtà l’albergatore fa di tutto affinché Robert non parta con loro e, con la complicità di Annabelle (Jenny Löffler), riesce a farlo rimanere al Fürstenhof. Tutto sembra perfetto: un aereo privato dotato di ogni comfort, noleggiato da Christoph, li porterà a destinazione. Mentre stanno sorvolando le montagne, però, accade l’imprevedibile: il pilota ha un malore e perde il controllo dell’aereo, che plana tra le rocce e sulla neve. Lo schianto è terribile, il pilota muore sul colpo, Christoph ha soltanto qualche contusione, ma Eva probabilmente si è fratturata il bacino. Mentre la notte sta per calare, la loro sopravvivenza è appesa a un filo.

Innocente sotto accusa

Povera Valentina (Paulina Hobratschk), diventa l’inconsapevole vittima degli intrighi di Christoph e Annabelle per far rimanere Robert al Fürstenhof. L’unica cosa che potrebbe trattenerlo dal partire, infatti, è che Valentina abbia bisogno di lui. E infatti Annabelle, dopo essersi appropriata del portafogli di una cliente e averlo svuotato, fa in modo che Valentina lo trovi. La ragazza lo dà subito ad Alfons (Sepp Schauer), ma è accusata di furto!