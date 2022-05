“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: trappola pericolosa per Hannes e Maja

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 7 al 13 maggio su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.50) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 7 al 13 maggio

Per la seconda volta in pochi giorni la vita di Maja (Christina Arends) è in pericolo. Questa volta, però, non è sola a rischiare: un’improvvisa scossa di terremoto, infatti, l’ha “imprigionata” in una grotta in compagnia di Hannes (Pablo Konrad), con cui la giovane sta vivendo un’intenso ritorno di fiamma. Passati diversi anni da quando lui l’aveva lasciata per un malinteso, Hannes si è rifatto vivo con Maja presentandosi al Fürstenhof, e sappiamo come abbia approfittato della situazione di crisi tra Maja e Florian (Arne Löber) per riconquistare la ex. Hannes, però, non ha tenuto conto dei profondi sentimenti che ancora legano il guardaboschi e la bionda fanciulla: sentimenti che ogni tanto riemergono e puntualmente lo fanno impazzire di gelosia…

La scossa di terremoto coglie di sorpresa tutti i nostri protagonisti. Florian sente tremare la terra mentre si trova nel bosco con il fratello Erik (Sven Waasner). Invece Maja e Hannes, appunto, si ritrovano bloccati da un muro di pietre nella grotta che stanno attraversando durante un’escursione. Hannes rimane ferito e la situazione peggiora quando nuove scosse di assestamento fanno cadere altre parti di roccia. Maja non ha la minima idea di come dare l’allarme, perché lì sotto il cellulare non ha campo! Incredibilmente, però, Florian fa un sogno nel quale vede la ragazza che lo implora di andarla a cercare, di non lasciarla morire: ci riuscirà? Sicuramente c’è una sorta di telepatia che lega il giovane Vogt alla donna che ama, e infatti già in un’occasione l’ha salvata da morte sicura seguendo solo il suo istinto e le sue “visioni”.

Mentre attendiamo di sapere come finirà la disavventura dei due sfortunati escursionisti, cerchiamo però di capire quanto i due attori che impersonano Maja e Florian condividano con i loro romantici personaggi. «Fin da bambina ho sempre amato le fiabe che mescolano amore e magia… Me le raccontavano i miei genitori e in più ero un’avida lettrice» confessa Christina Arends, che prosegue: «Recitare in una soap opera come Tempesta d’amore, allora, è quasi come vivere in una favola, dove si possono mostrare i sentimenti più estremi. Nella vita reale amo molto il romanticismo che si nasconde nei piccoli gesti, lo trovo irresistibile». L’attrice non lascia trapelare se abbia già trovato l’uomo dei suoi sogni, mentre il suo collega Arne Löber non ha problemi ad ammettere che lui sta vivendo una bellissima storia d’amore anche fuori dal set. «Da tre anni ho trovato la donna ideale, così posso sfogare il mio inguaribile romanticismo con lei» dice. «A volte sono perfino eccessivo e temo che mi consideri soffocante, ma cosa ci devo fare? Per me l’amore viene al primo posto, sempre». Quando poi gli si chiede se stia anche pensando di mettere su famiglia, Arne ha le idee chiare: «Sicuramente desideriamo avere bambini… Ma non subito, devo prima capire bene che cosa voglio dalla vita e devo gettare le basi per dare ai miei figli le migliori opportunità. Dopodiché potrò diventare papà!».

Nelle puntate di Tempesta d’amore ora in onda in Germania i due attori sono già usciti dal cast. Noi invece dovremo aspettare ancora un centinaio di puntate per sapere come andrà a finire la loro storia d’amore. Riuscirà Florian a salvare Hannes e Maja? Se tutto andrà bene, poi, riuscirà anche a riconquistarla per sempre? Nulla è impossibile per due cuori innamorati nella suggestiva cornice delle Alpi Bavaresi e nei saloni dell’hotel più romantico della tv.

Arrivederci Cornelius

Non è un addio quello tra Cornelius (Christoph Mory) e il suo grande amore Selina (Katja Rosin), ma solo un arrivederci. Lei non se la sente di tornare a vivere col marito dopo tanti anni passati a credere che fosse morto: prova un grande affetto, ma non è più innamorata. Cornelius la capisce e decide di partire per l’Inghilterra dove vive la loro figlia Constanze, che lo aspetta. Quando si rivedranno? È presto per dirlo, ma loro sono certi che accadrà.