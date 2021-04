“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: tutti uniti contro Ariane

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dall'1 al 7 maggio su Rete 4 (da sab. a ven. alle ore 19.35) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dall'1 al 7 maggio

Chi avrebbe mai detto che tre “nemici per la pelle” come Werner (Dirk Galuba), Robert (Lorenzo Patanè) e Christoph (Dieter Bach) avrebbero deciso alla fine di allearsi per dare scacco matto ad Ariane (Viola Wedekind)? E non c’è solo questa “squadra” in campo: c’è anche Tim (Florian Frowein), che gioca nelle retrovie, ma ugualmente non ha intenzione di farla passare liscia alla dark lady del Fürstenhof. Più ancora che il sangue, i quattro alleati hanno in comune un elemento che conferisce loro orgoglio, determinazione e coraggio: sono tutti dei Saalfeld. E Saalfeld è un cognome che da solo identifica l’hotel più lussuoso della Baviera, quello che Ariane sta cercando di distruggere per colpire Christoph, senza curarsi minimamente del fatto che, così facendo, distruggerà anche il resto della famiglia. Il piano di Werner e compagni, dunque, è quello di mettere le mani sullo smartphone di Ariane per trovare le prove che la incriminino. Robert riesce anche nell’impresa di recuperare le impronte digitali della donna necessarie a sbloccare il telefono… Ma la delusione è grande quando si scopre che Ariane ha cancellato qualunque cosa potesse comprometterla. Quale sarà la prossima mossa?

Permette un valzer?

Per una coppia longeva come i Sonnbichler, aprire gli scatoloni coi ricordi di una vita, può dare tante emozioni. Hildegard (Antje Hagen) e Alfons (Sepp Schauer) si mettono a cercare oggetti per il mercatino della parrocchia, ma finiscono per fare un viaggio nel passato. Dimenticando per una volta i problemi del Fürstenhof, si lasciano andare a un romantico valzer suonato dal loro vecchio grammofono che, grazie ad Alfons, funziona ancora.