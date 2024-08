“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: un brutto incidente

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 2 al 6 settembre su Rete 4 (da lun. a ven. ore 9.45) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 2 al 6 settembre

Si rialza il sipario su "Tempesta d’amore" dopo la pausa estiva. La soap tedesca, che rimane nella nuova collocazione mattutina con puntate di un’ora, riprende da dove si era interrotta a fine luglio. Al Fürstenhof è arrivata la “piccola” di casa Schwarzbach, Vroni (Selina Veseloh) che ha terminato la maturità ed è in hotel a festeggiare con mamma Alexandra (Daniela Kiefer) e papà Markus (Timo Ben Schöfer): nessuno ha avuto il coraggio di dirle che i suoi genitori si sono separati e che la madre ora ha una relazione con Christoph (Dieter Bach). Con i fratelli d’accordo, si decide di festeggiare tutti insieme come se nulla fosse e rivelare in seguito la verità. Ma il destino ci mette lo zampino: Vroni fa subito amicizia con Valentina (Aylin Ravanyar) e la invita, visto che è una ragazza piuttosto spericolata, a fare una corsa con una moto da cross tra i boschi. La giovane Saalfeld accetta, ma l’avventura finisce male: entrambe le ragazze, infatti, finiscono a terra per una manovra azzardata. È Valentina, rimasta miracolosamente illesa, a chiamare i soccorsi, perché Vroni giace incosciente. In ospedale, sarà Leander (Marcel Zuschlag) a prestarle i primi soccorsi.

Il piano di Erik

Il progetto di Erik (Sven Waasner) di sedurre la bella Ulrike (Genoveva Mayer) sta forse cominciando a dare i suoi frutti. Il marito della donna, un facoltoso cliente del Fürstenhof, ha promesso a Erik centomila euro nel caso in cui la moglie s’innamori di lui e chieda il divorzio. L’obiettivo è di “liquidare” Ulrike con poco. Per conquistarla, Erik si finge molto appassionato di birdwatching (l’osservazione dei volatili) come lo è lei.