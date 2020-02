“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: un brutto risveglio

28 Febbraio 2020 | 14:10 di Valeria Verri

Le anticipazioni della settimana dal 29 febbraio al 6 marzo

Il delicato intervento a cui è stato sottoposto Christoph (Dieter Bach) è riuscito. Allora perché al risveglio l’albergatore non riesce ad articolare neanche una parola e sembra paralizzato? Che dipenda dalla misteriosa sostanza che Annabelle (Jenny Löffler) ha iniettato nella sua flebo? Fortunatamente Denise (Helen Barke) capisce che il padre comprende quel che accade intorno a lui e può comunicare aprendo e chiudendo gli occhi. Così Michael (Erich Altenkopf) spiega a Christoph come utilizzare una tecnica, in attesa di recuperare l’uso della parola: un battito di ciglia significa “sì” e due battiti “no”. Segnalando in questo modo quali lettere considerare tra quelle scritte su un tabellone, Christoph riesce a far capire a Denise che vuole restare da solo con lei. Quando sono a tu per tu le “scrive” con lo sguardo la parola “omicidio” (in tedesco, “mord”): la ragazza capisce così che Annabelle ha tentato di ucciderlo. Christoph le rivela anche come sia riuscita a falsificare l’esame del Dna, facendo risultare che Denise non era sua figlia biologica. Nel frattempo Annabelle, sentendosi sul punto di essere smascherata, fugge dal Fürstenhof.

E voi cosa ci fate qui?

Settimane di equivoci, avvicinamenti, gelosie e indecisioni reciproche facevano pensare che la storia d’amore tra Jessica (Isabell Ege) ed Henry (Patrick Dollmann) fosse destinata a non decollare. E invece l’insicura estetista e il bel veterinario finiscono per baciarsi appassionatamente e si trovano, travolti dai sensi, in una camera del Fürstenhof. Dove però, del tutto inaspettatamente, li sorprende il concierge Alfons (Sepp Schauer)!