“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: un ciclone in hotel

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 23 al 29 luglio su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.50)







Le anticipazioni della settimana dal 23 al 29 luglio

Mancava un nuovo personaggio femminile che sparigliasse un po’ le carte a Tempesta d’amore e portasse scompiglio nell’hotel più elegante della Baviera, crocevia di mille destini amorosi. E così, dal nulla, al Fürstenhof fa la sua comparsa un’affascinante e misteriosa donna dai capelli rossi: mentre è impegnata a cercare un orecchino che ha perduto nel giardino dell’hotel, la giovane incappa in Florian (Arne Löber) che si offre di aiutarla. Il lavoro d’équipe dà i suoi frutti e il gioiello viene ritrovato. Per festeggiare il successo i due vanno insieme in birreria, ma grazie all’intraprendenza della ragazza, che dice di chiamarsi Stacy (Sophia Schiller), la serata non finisce lì, bensì nel letto di Florian. Chissà Maja (Christina Arends) che da poco ha confessato a Florian di amarlo, come reagirebbe se lo sapesse. Soprattutto se scoprisse che l’uomo dei suoi sogni si è lasciato sedurre nientemeno che da... sua sorella! Stacy infatti altri non è che Constanze che, sotto lo sguardo allibito di Florian, corre a salutare la madre Selina (Katja Rosin) che l’accoglie con un abbraccio. Resta solo da capire cosa ci faccia la “sorellina” di Maja al Fürstenhof, ma lo scopriremo molto presto.

Ariane non demorde

Che cos’ha davvero in testa Ariane (Viola Wedekind)? Il povero Erik (Sven Waasner) tenta invano di convincere la dark lady, di cui è sempre innamorato, a rinunciare al suo progetto di sposare Robert (Lorenzo Patanè), che nonostante provi una certa attrazione nei confronti di Ariane, rimane perennemente innamorato di Cornelia (Deborah Müller). Ma quando l’intrigante azionista dell’hotel si mette in testa qualcosa…