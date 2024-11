“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: un colpo di fulmine per Max

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 4 all'8 novembre su Rete 4 (da lun. a ven. ore 9.45) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 4 all'8 novembre

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Tempesta d'Amore"

Max (Stefan Hartmann) sta per diventare padre e ne è felice, ma il fatto che Vanessa (Jeannine Gaspár), la madre di suo figlio, abbia deciso di metter su famiglia con Carolin (Katrin Anne Hess) e stia per sposarsi con lei… Ecco, questo fatto Max lo deve ancora digerire. Grazie al cielo, però, le “tempeste d’amore” sono sempre in agguato e possono anche portare un sole inaspettato. Il personal trainer incappa nella bella Imani Kariki (Belina Mohamed-Ali), appena giunta al Fürstenhof, e per lui è il classico colpo di fulmine. Non altrettanto si può dire per lei, che non sembra particolarmente colpita da Max. La giovane ha studiato in Africa grazie a un progetto di microcredito ideato da Eleni (Dorothée Neff) e ora è all’hotel in cerca di finanziatori per la sua nuova start-up, ovvero per l’attività che vuole lanciare. Riuscirà Max a farsi notare da Imani? Al momento le sue chance sembrano poche.